Alluvione: E-R, lunedì l'allerta meteo resta arancione

BOLOGNA, 22 SET - Resta arancione in Emilia-Romagna per la giornata di lunedì l'allerta meteo, relativa a criticità idraulica dovuta alle piene dei fiumi in pianura tra le province di Bologna, Ferrara e Ravenna a causa delle difficoltà di smaltimento delle acque esondate nei giorni scorsi. Su tutto il territorio c'è allerta gialla per i nuovi temporali in arrivo. In regione, spiega il bollettino di Protezione civile e Arpae, è previsto il transito di una perturbazione da ovest verso est che porterà condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali di forte intensità, più probabili e persistenti lungo il crinale appenninico centro-occidentale, con possibili effetti e danni associati. Nelle aree che saranno interessate dalle precipitazioni potranno verificarsi fenomeni di ruscellamento sui versanti, localizzati fenomeni franosi e innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d'acqua minori. La tendenza è all'attenuazione dei fenomeni nelle successive 48 ore. Per seguire l'evoluzione del fenomeno il Cor, Centro operativo regionale sarà attivo 24 ore su 24, in stretto contatto con sindaci e prefetture.