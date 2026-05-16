All'università di Firenze masterclass su 150 anni del Corsera

FIRENZE, 16 MAG - All'Università di Firenze si terrà una masterclass per i 150 anni del Corriere della Sera. L'evento, in collaborazione con la testata, è previsto mercoledì 20 maggio al Campus delle Scienze Sociali con giornalisti della testata al Campus delle Scienze Sociali a Novoli. L'iniziativa si intitola 'Il mestiere di comunicare' e si aprirà con i saluti della rettrice Alessandra Petrucci, del caporedattore responsabile del Corriere Fiorentino Roberto De Ponti e del caporedattore centrale del Corriere della Sera Luca Gelmini. Il programma è caratterizzato da due momenti di approfondimento tecnico e deontologico. Si parte con una sessione dedicata alle pratiche redazionali e alle strategie editoriali del quotidiano, condotta da Luca Gelmini, Greta Sclaunich e Alessandra Bravi. Seguirà un focus sul ruolo della comunicazione visiva nel giornalismo moderno, a cura di Bruno Delfino (Art Advisor del Corriere della Sera) e Iacopo Gori (caporedattore centrale del Corriere). L'iniziativa "rivolta agli studenti ma aperta a tutti, con prenotazione - spiega l'ateneo - rappresenta un'occasione di confronto diretto con i professionisti dell'informazione, offrendo uno sguardo privilegiato sul funzionamento di una grande redazione nazionale". Il luogo esatto è via delle Pandette 9, edificio D6, Aula 1.18 (ore 10).