Allo scalo di Berlino stop ai decolli in mattinata a causa del ghiaccio

BERLINO, 05 FEB - Stop ai decolli all'aeroporto di Berlino Willy Brandt (Ber), a causa delle condizioni climatiche e in particolare del ghiaccio. Le manovre di avvio degli aerei sono attualmente impossibili, mentre gli aerei in volo sulla capitale tedesca possono normalmente atterrare. L'allerta ghiaccio colpisce da giorni Berlino come tanti altri comuni della Germania. La colonnina di mercurio cala costantemente da settimane sotto lo zero, e il ghiaccio provoca disagi sul fronte trasporti nelle città, mettendo in pericolo anche i pedoni, che rischiano cadute con conseguenze importanti.