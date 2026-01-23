Allerta tempesta di neve in 12 Stati Usa, emergenza a New York e Washington

WASHINGTON, 23 GEN - Almeno 12 stati americani hanno dichiarato lo stato di emergenza in vista della tempesta di neve che si abbatterà sugli Usa nei prossimi giorni. Allerta anche a New York e Washington, dove la sindaca Muriel Bowser ha già mobilitato le squadre speciali anti neve. Mentre il primo cittadino della Grande Mela, Zohran Mamdani, sta valutando la chiusura delle scuole lunedì. Tra gli Stati più a rischio Missouri, Arkansas, Louisiana, Mississippi, Tennessee, Alabama, Georgia, Virginia, New York e Kentucky. Il governatore del Texas, Greg Abbott, ha annunciato lo stato di calamità per 134 contee, sempre allo scopo di mobilitare le risorse ed evitare la paralisi che colpì lo Stato con la tempesta del 2021, quando milioni di persone rimasero senza corrente per giorni.