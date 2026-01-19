Allerta rossa prorogata sino alla mezzanotte di martedì in Sardegna

CAGLIARI, 19 GEN - Il Centro funzionale decentrato di Protezione civile ha emesso un nuovo avviso di allerta meteo a partire dalle 14 di oggi e sino alla mezzanotte di martedì 20 gennaio. Confermato il codice rosso (criticità elevata) per rischio idrogeologico, codice arancio (criticità moderata) per rischio idraulico e codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico per temporali nel Sulcis Iglesiente e nel Campidano. Codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idraulico e idrogeologico sulla Sardegna centro occidentale e Logudoro. Codice rosso (criticità elevata) per rischio idrogeologico, codice arancio (criticità moderata) per rischio idraulico su tutta la Sardegna orientale compresa la Gallura; codice arancio (criticità moderata) per rischio idrogeologico, codice giallo per rischio idraulico nel centro dell'Isola. In presenza di fenomeni temporaleschi - ricorda la Protezione civile - è consigliabile restare nelle proprie abitazioni, se ci si trova in un locale seminterrato o al piano terra, salire ai piani superiori, limitare i trasferimenti in auto ai soli casi di urgenza, mantenersi informati sull'evoluzione dei fenomeni, sulle misure da adottare, sulle procedure da seguire indicate dalle strutture territoriali di Protezione civile. E' fatto divieto di attraversare torrenti in piena sia a piedi che con qualsiasi mezzo, di sostare in prossimità di ponti e argini di torrenti e/o fiumi e di attraversare sottopassi.