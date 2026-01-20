Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Allerta rossa in Sardegna sino alla mezzanotte di domani

AA

CAGLIARI, 20 GEN - Terzo giorno consecutivo di allerta meteo rossa in gran parte della Sardegna. La Protezione civile regionale ha appena emesso un nuovo avviso valido dalle 14 di oggi, martedì 20, sino alla mezzanotte di domani, mercoledì 21 gennaio. L'allerta sarà di codice rosso (criticità elevata) per rischio idrogeologico e codice arancio (criticità moderata) per rischio idraulico nel Sulcis Iglesiente. Codice rosso (criticità elevata) per rischio idraulico e idrogeologico nella Sardegna meridionale e orientale, compresa Cagliari e tutto il Campidano sino all'Ogliastra. Codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idraulico e idrogeologico sulla Sardegna sud occidentale e Logudoro; codice arancio (criticità moderata) per rischio idraulico e idrogeologico in Gallura e Tirso. Si attendono le decisioni dei rispettivi Comuni su eventuali chiusure delle scuole e uffici pubblici anche nella giornata di domani.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
CAGLIARI

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario