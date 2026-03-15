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Allerta neve in Algeria, fino a 25 centimetri nel nord-est

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ALGERI, 15 MAR - In Algeria, un'allerta neve è stata diramata dai servizi meteorologici per diverse regioni del centro e del nord-est del Paese, dove sono attese nevicate con accumuli fino a 25 centimetri sui rilievi oltre i 900-1000 metri. Secondo quanto indicato dall'Office National de la Météorologie, l'avviso di livello due (colore arancione) riguarda in particolare diverse wilaya dell'est e del centro montuoso, tra cui Batna, Khenchela, Tebessa, Oum El Bouaghi, Souk Ahras, Guelma, Constantine, Mila, Skikda, Tizi Ouzou, Bouira, Bordj Bou Arreridj, Setif, Bejaia e Jijel. La perturbazione, precisa l'ufficio meteorologico resterà attiva fino a lunedì mattina. Parallelamente, sono previste piogge temporalesche su numerose province, con quantitativi stimati tra 20 e 40 millimetri e punte che localmente potrebbero superare i 50 millimetri lungo le zone costiere. Un'ulteriore allerta riguarda infine venti forti previsti in diverse province interne e del sud del Paese, con raffiche da nord e nord-ovest comprese tra 60 e 70 chilometri orari e picchi che potrebbero superare gli 80-90 chilometri orari.

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