Allerta meteo, vento forte e burrasca al Sud

ROMA, 11 GEN - Venti forti e burrasca al Sud. Nella nuova ondata di maltempo sono coinvolte in modo particolare la Puglia, specialmente i settori centro-meridionali, la Basilicata, la Calabria, con maggiore riguardo ai settori ionici e la Sicilia, in particolare le aree occidentali e meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte ha emesso "un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse" che estende quello diffuso il 9 gennaio. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche. L'avviso prevede dal pomeriggio di oggi, domenica 11 gennaio, il persistere di venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali sulla Calabria, con maggiore riguardo ai settori ionici e sulla Sicilia, specialmente sulle aree occidentali e meridionali, in estensione alla Puglia, in particolare sui settori centro-meridionali e sulla Basilicata. Si segnalano mareggiate lungo le coste esposte.