Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Allerta meteo, vento forte e burrasca al Sud

AA

ROMA, 11 GEN - Venti forti e burrasca al Sud. Nella nuova ondata di maltempo sono coinvolte in modo particolare la Puglia, specialmente i settori centro-meridionali, la Basilicata, la Calabria, con maggiore riguardo ai settori ionici e la Sicilia, in particolare le aree occidentali e meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte ha emesso "un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse" che estende quello diffuso il 9 gennaio. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche. L'avviso prevede dal pomeriggio di oggi, domenica 11 gennaio, il persistere di venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali sulla Calabria, con maggiore riguardo ai settori ionici e sulla Sicilia, specialmente sulle aree occidentali e meridionali, in estensione alla Puglia, in particolare sui settori centro-meridionali e sulla Basilicata. Si segnalano mareggiate lungo le coste esposte.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario