Allerta meteo in Cina, previste tempeste di sabbia nel fine settimana

PECHINO, 21 FEB - Le autorità cinesi hanno attivato un piano di emergenza di livello IV per eventi meteorologici estremi. Lo riporta l'agenzia stampa Xinhua. Da venerdì a domenica, diverse regioni settentrionali potrebbero essere colpite da forti venti e tempeste di sabbia, ha affermato l'Amministrazione meteorologica cinese, attivando un piano di emergenza di livello IV. Venerdì, il Centro meteorologico nazionale (Nmc) ha emesso allerte gialle per forti venti e tempeste di sabbia insieme a un'allerta blu per un'ondata di freddo. Secondo l'Nmc, sono previsti forti venti in aree come Xinjiang, Mongolia Interna, Gansu, Ningxia, Qinghai, Shaanxi, nonché nella Cina settentrionale, nel nord-est e nella penisola di Shandong. La Cina ha un sistema di allerta meteo a quattro livelli, dove il rosso rappresenta l'allerta più grave, seguito da arancione, giallo e blu. Anche il sistema di risposta alle emergenze ha quattro livelli, dove il livello I è il più grave.

