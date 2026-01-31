Giornale di Brescia
Allerta meteo gialla, rischio piogge abbondanti sulla Sicilia

CATANIA, 31 GEN - L'allerta meteo gialla oggi per la Sicilia è stato diramato dalla Protezione civile regionale e prevede piogge copiose sull'isola, mettendo in allarme i centri colpiti dal ciclone Harry e Niscemi per la frana. Intanto una fitta nevicata è caduta sull'Etna e il vulcano stamattina si è presentato imbiancato. Le previsioni di oggi parlano di piogge sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul versante ionico Nord-Est, con quantitativi cumulati generalmente moderati. Piogge sparse, a carattere di rovescio o temporale, sui settori centro-meridionali e occidentali e versante tirrenico Nord-Est, con quantitativi cumulati da deboli a moderati. Piogge isolate, anche a carattere di breve rovescio o isolato temporale, sulle restanti zone, con quantitativi cumulati generalmente deboli. I venti sono previsti tendenti a forti settentrionali dalla serata con rinforzi su zone ioniche e occidentali. Mari rendenti ad agitati il Tirreno meridionale settore Ovest, lo Stretto di Sicilia e lo Ionio. Molto mossi i restanti settori del Tirreno centro-meridionale

CATANIA

