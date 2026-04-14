Allerta meteo della Protezione civile, temporali in Sicilia

ROMA, 14 APR - Dal pomeriggio-sera di oggi temporali sulla Sicilia, specie sul settore centro-occidentale dell'isola. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate ed attività elettrica. Lo indica un'allerta meteo della Protezione civile. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani allerta gialla in Abruzzo, Molise e su alcuni settori di Emilia-Romagna, Marche, Lazio, Puglia, Calabria e Sicilia.