Allerta meteo a Roma, chiusi parchi e cimiteri per l'Epifania

ROMA, 05 GEN - Allerta arancione domani, 6 gennaio, sull'intero territorio di Roma Capitale per maltempo intenso. Il sindaco Roberto Gualtieri ha firmato l'ordinanza con divieti per la sicurezza dei cittadini: accesso vietato a parchi e ville storiche; divieto di attività aggregative ludico-ricreative o a carattere sportivo (non agonistiche), su aree pubbliche o su aree aperte al pubblico; interdette le aree sotto carichi sospesi o alberi; chiusura dei cimiteri salvo esigenze urgenti. Tra le raccomandazioni evitare sottopassi, zone allagabili e seminterrati; non sostare a lungo su balconi; prestare attenzione alla guida e alle zone costiere.