Allerta maltempo, strade allagate nel Nuorese e frane in Ogliastra

CAGLIARI, 19 GEN - Si registrano le prime criticità nei trasporti a causa della chiusura temporanea di alcune strade allegate o coperte da detriti e massi a causa della tempesta che sta colpendo la Sardegna meridionale e orientale, con forti precipitazioni e temporali. Nel dettaglio l'Arst, l'azienda regionale dei trasporti, fa sapere che nella zona di Siniscola (sulla costa nuorese) è attualmente interdetto il transito nella frazione di Santa Lucia di Siniscola, dove transita la linea 514. Stop al traffico anche sulla provinciale 3 nel tratto compreso tra Sa Petra Ruja e l'abitato di La Caletta, dove transita la linea 521. Criticità nei collegamenti anche fra Lanusei e Gairo in conseguenza di una frana che interessa la statale 198, e da e per il Parteolla per difficoltà di transito sulla statale 387 all'altezza del bivio di Soleminis. A Cagliari l'azienda trasporti Ctm ha rimodulato e deviato alcune linee che transitano nella frazione di Pirri a causa dell'allerta meteo rossa. Sospesi per due giorni tutti i supplementi scolastici

CAGLIARI

