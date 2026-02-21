Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Allerta maltempo negli Usa, a New York attesi fino a 40 centimetri di neve

AA

NEW YORK, 21 FEB - Milioni di americani sotto allerta maltempo. Una nuova perturbazione si sta avvicinando sulla costa orientale, dove sono attese forti nevicate con 560 centimetri di neve a Boston e fino a 43 a New York. Nella Grande Mela le autorità sono in allerta e il sindaco Zohran Mamdani sta seguendo da vicino i preparativi. L'allarme è previsto da domani alle 13 ora locale fino a lunedì alle 18 e si prevedono forti disagi ai trasporti. Gli aeroporti di New York hanno già iniziato a cancellare voli e per le strade la situazione non sarà migliore.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
NEW YORK

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario