Allerta maltempo in Usa, a New York attesa la nevicata più copiosa dal 2022

NEW YORK, 26 DIC - Allerta maltempo a New York, dove si prevede la nevicata più copiosa dal 2022, fino a 25 centimetri di neve. Migliaia di voli sono già stati cancellati e la situazione rischia di peggiorare complicando il rientro di coloro che hanno viaggiato per le feste. La governatrice dello Stato di New York Kathy Hochul ha già dichiarato l'emergenza in alcune contee. La tempesta invernale colpirà il nord della costa orientale degli Stati Uniti, con gli aeroporti di Chicago e New York fra i più colpiti. Sulla costa occidentale, intanto, le piogge continuano ad abbattersi e il timore di frane ha causato migliaia di evacuazioni.