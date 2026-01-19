Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Allerta maltempo in Sardegna, evacuate decine di persone nel Nuorese

AA

NUORO, 19 GEN - A causa dell'ingrossamento del Rio Posada, dovuto alle forti precipitazioni di queste ore con il passaggio della tempesta mediterranea sulla Sardegna, il comune di Torpè, nel Nuorese, ha evacuato decine di famiglie in alcune aree limitrofe al corso d'acqua e alla diga. In particolare l'avviso dell'amministrazione, pubblicato anche sui social, riguarda le località di Baddore, Matta Erva, Ena De Puleu, Filinita, Sa Tanca Noa, San Pietro, Ussela, Sas Luas, L'Unità, Terra Teulasa, Tiedda, Giunne Pala, Su Puttu, Poiu, Badu Arghentu, Pasu e Lana, Binzarena, Multalditana e l'area lungo il Rio Posada. Un centro di accoglienza è stato allestito nella palestra comunale in via D'Arborea ma, in alternativa, i residenti si potranno recare in "altre abitazioni in luogo sicuro" Il comune raccomanda di "chiudere gas, acqua ed elettricità e di non sostare nelle zone a rischio, oltre che seguire gli itinerari di evacuazione e portare medicinali ed effetti personali".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
NUORO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario