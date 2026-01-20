Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Allerta maltempo in Sardegna, albero su un'auto e due persone ferite

AA

TORTOLÌ, 20 GEN - A causa del forte vento questa mattina un albero è crollato su un'auto che passava in via Monsignor Virgilio, a Tortolì. Le due persone che viaggiavano nella vettura sono rimaste ferite in maniera non grave. I vigili del fuoco del distaccamenti di Tortolì le hanno estratte dall'abitacolo e affidate alle cure degli operatori del 118, che le ha trasportate all'ospedale per ulteriori accertamenti. Oltre ai vigili del fuoco e al 118, sono intervenuti sul posto operatori dell'Anas per la competenza della strada, carabinieri, polizia locale e personale del Comune di Tortolì. Complessivamente, in tutta la Sardegna, tra ieri sera e le 8 di questa mattina, sono già 300 gli interventi dei vigili del fuoco in tutta l'Isola, a causa del maltempo.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
TORTOLÌ

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario