Allerta maltempo in Sardegna, albero su un'auto e due persone ferite

TORTOLÌ, 20 GEN - A causa del forte vento questa mattina un albero è crollato su un'auto che passava in via Monsignor Virgilio, a Tortolì. Le due persone che viaggiavano nella vettura sono rimaste ferite in maniera non grave. I vigili del fuoco del distaccamenti di Tortolì le hanno estratte dall'abitacolo e affidate alle cure degli operatori del 118, che le ha trasportate all'ospedale per ulteriori accertamenti. Oltre ai vigili del fuoco e al 118, sono intervenuti sul posto operatori dell'Anas per la competenza della strada, carabinieri, polizia locale e personale del Comune di Tortolì. Complessivamente, in tutta la Sardegna, tra ieri sera e le 8 di questa mattina, sono già 300 gli interventi dei vigili del fuoco in tutta l'Isola, a causa del maltempo.