Allerta gialla per temperature estreme in tutta l'Emilia-Romagna

BOLOGNA, 07 GEN - Si conferma, estendendosi al tutto il territorio emiliano-romagnolo, l'allerta gialla per temperature estreme. Dopo quella diramata ieri e in vigore fino alla mezzanotte di oggi relativamente alla fascia montana e collinare e alla pianura piacentina e parmense, l'Arpae e la Protezione Civile ne hanno emanata un'altra, valida dalla mezzanotte di oggi a quella di domani, che interessa l'intera regione. Per la giornata di domani, viene evidenziato, si sono previste temperature medie giornaliere inferiori a 0 gradi nelle zone di pianura e di collina e temperature medie giornaliere inferiori a -3 gradi nelle zone di montagna.