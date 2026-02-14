Giornale di Brescia
Italia e Estero

Allerta arancione sulla Puglia centrale Adriatica e il Salento

BARI, 14 FEB - La Protezione civile della Puglia ha emanato un messaggio di allerta dalle ore 14 di oggi, e per le successive dodici ore, a causa dei temporali attesi. L'allerta è gialla per la Puglia centrale Bradanica e il basso Ofanto; mentre sale al livello arancione per la Puglia centrale Adriatica, il Salento e i Bacini del Lato e del Lenne.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
BARI

