Allerta arancione su tutta la Calabria per sabato 18

CATANZARO, 17 GEN - Persiste il maltempo in Calabria. Anche per domani, infatti, la Protezione civile calabrese ha diffuso un'allerta arancione su tutto il territorio regionale. Oggi l'allerta è rossa sulla fascia ionica meridionale ed il reggino e arancione sulla fascia tirrenica e nel crotonese. Per domani sono previste "precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale", fenomeni che saranno accompagnati da "rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento". I venti, dai quadranti orientali, saranno da "forti a burrasca, con rinforzi fino a burrasca forte". Previste mareggiate lungo le coste esposte.