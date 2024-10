Allerta arancione per piogge e piene in E-R centro-occidentale

BOLOGNA, 17 OTT - Allerta arancione per criticità idraulica, ossia per temporali e piene dei fiumi, nel Piacentino, nel Parmense, nel Reggiano e nel Modenese. A disporla - dalla mezzanotte di oggi a quella di domani - sono l'Arpae e la Protezione Civile dell'Emilia-Romagna: nel resto della regione l'allerta è di colore giallo. In particolare, per la giornata di domani sono attese precipitazioni diffuse condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti. Le piogge, soprattutto in serata, potrebbero influire sulle piene sui corsi d'acqua nel settore centro occidentale dell'Emilia-Romagna e non sono esclusi possibili superamenti della soglia 2 e della soglia 3 mentre l'apporto degli affluenti emiliani alla piena di Po potrebbe determinare un aumento dei livelli al di sopra della soglia 1 con conseguente ritardo nei deflussi del sistema Parma-Baganza a confluenza Po. Nelle zone collinari e montane centro-occidentali saranno possibili fenomeni franosi sui versanti anche a seguito delle precipitazioni dei giorni precedenti.