Alle Eolie condizioni meteomarine in netto peggioramento

LIPARI, 19 GEN - Deciso peggioramento delle condizioni meteomarine nelle Eolie per l'arrivo del ciclone Mediterraneo. Forti disagi si registrano per l'invasione dei marosi sulle strade litoranee di Canneto, Marina Lunga, Tenente Mariano Amendola a Lipari e nella zona di Vulcano - Porto Levante. Sempre a Lipari il mare ha letteralmente invaso il porto di Sottomonastero, trasformandolo in una immensa piscina e abbattendosi con una certa violenza sul pontile a giorno e sull'area di approdo delle navi. Fermi del tutto i collegamenti marittimi dopo che in mattinata l'unico mezzo in navigazione, la nave Nerea aveva raggiunto Vulcano, Lipari, Rinella e Filicudi. Al momento non si registrano danni di una certa consistenza ma vi è grande preoccupazione per ciò che potrebbe accadere nella notte, quando le mareggiate potrebbero, ulteriormente, intensificarsi per via della violenza del vento, la cui intensità, secondo le previsioni, dovrebbe raggiungere anche punte di 60/70 km/h.