All'asta da Christie's i cimeli di Jimmy Carter

NEW YORK, 13 GEN - Dipinti, ricordi e cimeli politici dalle collezioni dell'ex presidente Jimmy Carter saranno messi all'asta da Christie's nell'ambito di una vendita online da oggi al 27 gennaio i cui proventi andranno in parte alla fondazione intitolata all'ex capo della Casa Bianca. I lotti, recuperati da un magazzino vicino alla casa dei Carter a Plains in Georgia, includono fotografie, un biglietto di auguri di Carter per il compleanno della moglie Rosalynn, una raccolta di spillette delle sue campagne elettorali e documenti relativi al periodo passato ad Annapolis quando era allievo alla Scuola della marina per sommergibilisti. Carter è morto a 100 anni nel dicembre 2024, la moglie nel novembre 2023. "È un piacere condividere questo scorcio del mondo dei miei genitori", ha detto Amy Carter, l'unica dei quattro figli dell'ex presidente che abbia vissuto con i genitori alla Casa Bianca: "Spero che questi oggetti riescano a offrire un ritratto più completo di loro: della loro vita al servizio degli altri, della loro devozione reciproca e della gioia e curiosità che li hanno accompagnati, mantenendoli sempre desiderosi di imparare e coinvolti nel mondo, per tutta la loro vita". All'asta sono quattro dipinti firmati dall'ex presidente: "Sono tutti speciali per me", ha detto Amy: "Si rilassava dipingendo nel suo garage". L'asta American Collector è una di nove organizzate da Christie's in omaggio al 250esimo compleanno dell'America. In palio sono circa 700 oggetti per un valore complessivo tra 80 e 120 milioni di dollari.