All'asta a Boston un filmato con gli ultimi istanti di Kennedy

NEW YORK, 05 SET - Nuove immagini con gli ultimissimi minuti di vita di JFK il 22 novembre 1963 a Dallas sono tornate in luce oltre 60 anni dopo l'assassinio. Il breve filmato in 8 millimetri mostra in meno di un minuto la limousine presidenziale con il presidente mortalmente ferito mentre sfreccia a 130 all'ora su una freeway di Dallas verso il Parkland Memorial Hospital dove Kennedy fu dichiarato morto alle 13 di quello stesso giorno. Il presidente in agonia, riverso sul sedile posteriore della limousine - la testa in grembo alla moglie Jackie mentre l'agente del Secret Service Clint Hill in piedi fa scudo a entrambi - non si vede nel film in questi giorni all'asta sul sito online della RR Auctions, che chiuderà la vendita con una sessione in persona il 28 settembre a Boston. La casa d'aste afferma che questo è l'unico clip che mostra gli ultimi istanti di Kennedy prima di arrivare all'ospedale in fin di vita. La stima è di oltre centomila dollari. L'esistenza del filmato è legata al caso. L'autore, il camionista texano Dale Carpenter, sperava di riprendere il passaggio del corteo presidenziale ma aveva fatto tardi, arrivando quando la limo di JFK era gia' passata. Era così corso in avanti. Incredulo, dal bordo della Stemmons Freeway, aveva ripreso l'inattesa tragedia in divenire. Per decenni il filmato era rimasto tra i tesori di famiglia del camionista. Carpenter è morto nel 1991 a 77 anni e la pellicola, su cui appaiono anche scene del compleanno dei figli, è passata in eredità alla moglie, poi a una figlia e infine al nipote James Gates. Il film fa da corollario a quello, assai più famoso, girato da Abraham Zapruder, con le immagini dell'assassinio. Non contiene nulla che possa aggiungere elementi al dibattito sulla morte di Kennedy, ma, secondo gli esperti, è egualmente un frammento di storia. RR Auction non ne ha diffuso altro che tre fotogrammi del clip: l'acquirente avrà accesso ai diritti d'autore e anche a quelli di una piccola parte del documentario su Clint, 'Agent Number Nine', che dovrebbe uscire nel marzo 2025.