Allarme smog,Corte Suprema India vieta a scuole sport all'aperto

NEW DELHI, 19 NOV - La Corte Suprema indiana è intervenuta oggi sull'emergenza inquinamento a Delhi, a seguito della segnalazione di un cittadino che ha notato che nonostante la situazione allarmante, le scuole della capitale avevano in programma competizioni sportive all'aperto. I giudici hanno ingiunto alla Commissione per la gestione della qualità dell'aria di ordinare a tutte le scuole la proibizione di ogni tipo di attività sportiva all'aperto. I magistrati della Corte hanno concordato con la petizione che sosteneva che "fare sport in questo momento dell'anno è come mettersi volontariamente in una camera a gas". Una marcia di protesta ha visto ieri a Delhi centinaia di cittadini riuniti sotto lo slogan "Let us breathe", (fateci respirare") per una manifestazione contro l'emergenza smog.