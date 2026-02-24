Allarme sicurezza sui Mondiali in Messico, la Bolivia scrive alla Fifa

CITTÀ DEL MESSICO, 24 FEB - La Federazione boliviana di calcio invierà una lettera alla Fifa per chiedere un rafforzamento delle misure di sicurezza in vista dei playoff per i Mondiali 2026, in programma a marzo in Messico. La richiesta segue l'ondata di violenze scoppiata dopo la morte del boss del narcotraffico Nemesio Oseguera Cervantes, noto come El Mencho. "Chiederemo che vengano incrementate tutte le misure di sicurezza. Come delegazione stiamo adottando ogni precauzione", ha dichiarato il presidente della federazione boliviana Fernando Costa, precisando che si attendono eventuali decisioni della Fifa, incluso un possibile cambio di sede. Il torneo di qualificazione, che assegnerà due posti per il Mondiale 2026, si terrà a Guadalajara e Monterrey, con la partecipazione di Bolivia, Giamaica, Iraq, Congo, Nuova Caledonia e Suriname. La Bolivia affronterà il Suriname il 26 marzo a Monterrey. Preoccupazioni analoghe sono state espresse anche dal Portogallo. La Federazione portoghese di calcio ha fatto sapere di monitorare attentamente la situazione in vista dell'amichevole del 28 marzo allo Stadio Azteca, a Città del Messico, contro i padroni di casa, precisando che la priorità assoluta è la tutela di giocatori - è attesa la presenza di Cristiano Ronaldo - staff e tifosi.