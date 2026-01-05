Giornale di Brescia
Allarme missilistico in tutta l'Ucraina, due morti a Kiev e nella regione circostante

KIEV, 05 GEN - Almeno due persone sono morte tra Kiev e le aree circostanti la capitale ucraina in attacchi russi avvenuti stanotte, secondo quanto riferito dalle autorità locali dopo che l'esercito aveva avvertito che l'intero Paese era sotto minaccia missilistica. Nella capitale "una persona è morta nell'attacco", ha dichiarato il capo dell'amministrazione militare locale Tymur Tkachenko su Telegram, aggiungendo che che una struttura medica è stata colpita. Nelle aree circostanti i bombardamenti hanno colpito diverse abitazioni e "infrastrutture critiche", uccidendo un uomo nella città di Fastiv, secondo il capo dell'amministrazione militare regionale Mykola Kalachnyk. "Tutta l'Ucraina è sotto minaccia missilistica", aveva precedentemente avvertito l'aeronautica militare ucraina su Telegram. Questi attacchi si verificano alla vigilia di un incontro a Parigi dei paesi alleati di Kiev per cercare di progredire verso una risoluzione del conflitto più sanguinoso in Europa dalla Seconda guerra mondiale.

KIEV

