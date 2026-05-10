Allarme hantavirus, la nave Hondius vicina alle coste di Tenerife

GRANADILLA DE ABONA, 10 MAG - La nave da crociera MV Hondius, a bordo della quale è stato rilevato un focolaio di hantavirus, si sta avvicinando questa mattina al porto di Granadilla, nel sud dell'isola spagnola di Tenerife, nelle Canarie, come ha constatato un giornalista dell'Afp sul posto, circostanza confermata dai dati del sito VesselFinder. La nave dovrebbe gettare l'ancora a breve nei pressi del porto per consentire l'evacuazione dei passeggeri e di parte dell'equipaggio prima di proseguire il suo viaggio verso i Paesi Bassi.