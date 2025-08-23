Allarme droni nella notte a Kiev e nella regione di Sumy
epa12274375 People spend the night inside a metro station during a countrywide russian attack, in Kyiv, Ukraine, early 31 July 2025. At least seven people were killed in Kyiv, and dozens more were injured, as Russia launched a countrywide overnight attack with drones and missiles, the State Emergency Service said on 31 July. EPA/MARIA SENOVILLA
ROMA, 23 AGO - Nella capitale ucraina Kiev è suonato l'allarme intorno alle 6 di questa mattina (le 5 in Italia) a causa dell'annunciato arrivo di droni russi. lo riporta Ukrainska Pravda citando le autorità locali. I droni sono stati poi avvistati nei cieli della regione di Kiev. Secondo le autorità locali, le forze di difesa aerea stavano già lavorando sugli obiettivi e alle 6.32 l'allarme è rientrato. Ore prima, un allarme aereo ha interessato Konotop, nell'oblast di Sumy, dove sono state udite esplosioni.
