Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Allarme droni nella notte a Kiev e nella regione di Sumy

epa12274375 People spend the night inside a metro station during a countrywide russian attack, in Kyiv, Ukraine, early 31 July 2025. At least seven people were killed in Kyiv, and dozens more were injured, as Russia launched a countrywide overnight attack with drones and missiles, the State Emergency Service said on 31 July. EPA/MARIA SENOVILLA
epa12274375 People spend the night inside a metro station during a countrywide russian attack, in Kyiv, Ukraine, early 31 July 2025. At least seven people were killed in Kyiv, and dozens more were injured, as Russia launched a countrywide overnight attack with drones and missiles, the State Emergency Service said on 31 July. EPA/MARIA SENOVILLA
AA

ROMA, 23 AGO - Nella capitale ucraina Kiev è suonato l'allarme intorno alle 6 di questa mattina (le 5 in Italia) a causa dell'annunciato arrivo di droni russi. lo riporta Ukrainska Pravda citando le autorità locali. I droni sono stati poi avvistati nei cieli della regione di Kiev. Secondo le autorità locali, le forze di difesa aerea stavano già lavorando sugli obiettivi e alle 6.32 l'allarme è rientrato. Ore prima, un allarme aereo ha interessato Konotop, nell'oblast di Sumy, dove sono state udite esplosioni.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario