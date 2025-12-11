Allarme all'aeroporto di Alghero per uno spray urticante, evacuata la sala partenze

ALGHERO, 11 DIC - Allarme questa mattina all'aeroporto di Alghero: i passeggeri in sala partenze, in attesa di imbarcarsi, hanno iniziato a tossire e lacrimare, pare a causa di qualcuno che ha spruzzato dello spray urticante. Il personale della Sogeaal, società di gestione dello scalo di Fertilia, ha immediatamente aperto le porte e fatto uscire all'aperto i passeggeri, che poi sono stati trasferiti nell'area controlli. Al momento la sala partenze è stata evacuata e resta chiusa in attesa di essere bonificata. L'unico volo previsto in mattinata è il collegamento per Roma Fiumicino delle 11.15, che dovrebbe subire ritardi.