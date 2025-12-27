Allarme aereo in tutta l'Ucraina, 'potenti esplosioni a Kiev'

(ANSA-AFP) - KIEV, 27 DIC - Diverse potenti esplosioni hanno scosso Kiev nella notte, secondo un giornalista dell'Afp, mentre le autorità avvertivano che la capitale ucraina era sotto minaccia di attacco missilistico. "Esplosioni nella capitale. Le forze di difesa aerea sono operative. Restate nei rifugi!", ha dichiarato il sindaco di Kiev Vitali Klitschko su Telegram. Anche l'aeronautica militare ucraina ha annunciato un'allerta aerea a livello nazionale nelle prime ore del mattino. "Tutta l'Ucraina è in pericolo missilistico! Registrato il decollo del MiG-31K", cioè i vettori del missile aerobalistico Kinzhal, si legge nel post su Telegram. (ANSA-AFP).