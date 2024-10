Allagamenti a Marrakech, soccorritori al lavoro tutta la notte

MARRAKECH, 14 OTT - Si sveglia con il sole Marrakech dopo il violento acquazzone che ha colpito la città tra domenica sera e gran parte della notte. Nessun ferito, ma importanti danneggiamenti soprattutto in alcuni quartieri come quello di Targa, limitrofo al centro della città nuova e a Mhamid, più periferico ma densamente abitato. L'acqua ha riempito in pochi minuti i sottopassi intrappolando le auto che erano di passaggio e che sono state recuperate nel corso della notte solo grazie all'intervento dei vigili del fuoco. L'intensità delle precipitazioni ha sorpreso Marrakech che pure era in allerta per l'arrivo della pioggia. Con ogni probabilità i lavori di ampliamento delle carreggiate, che fanno parte dei preparativi per i grandi eventi sportivi del 2025 e del 2030, hanno aggravato la situazione, perché il fango ha intasato velocemente i tombini. Disagi anche all'aeroporto Menara che, inondato, ha dovuto annullare o ritardare i voli con destinazione Londra, Istanbul, Barcellona e Madrid. Il centro nazionale di meteorologia prevede ulteriori precipitazioni a partire dal pomeriggio di oggi.