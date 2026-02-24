All'aeroporto di Torino sequestrati 4.500 farmaci non autorizzati

TORINO, 24 FEB - Oltre 4.500 prodotti farmaceutici sono stati sequestrati all'aeroporto Sandro Pertini di Caselle Torinese, da personale del comando provinciale della Guardia di finanza di Torino in collaborazione con il personale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il piano d'azione congiunto, attuato con l'analisi dei flussi di passeggeri in arrivo e in partenza, ha consentito di individuare quattro passeggeri, poi denunciati all'autorità giudiziaria, che hanno tentato di importare da territori extra Ue 4.615 farmaci privi dei requisiti di legge e potenzialmente dannosi per la salute umana. I medicinali, occultati all'interno di capi di calzini e indumenti intimi riposti in bagagli imbarcati, sono risultati, in alcuni casi, non conformi alle normative sanitarie europee e, in altre circostanze, eccedenti l'ordinario fabbisogno personale e, comunque, prive delle ricette mediche giustificative del possesso. Si tratta di farmaci per il trattamento di disturbi depressivi, di malattie cardiovascolari, di medicina estetica e, in tre casi, di compresse contenenti il principio attivo Sildenafil per il potenziamento sessuale, per un totale di oltre 300 pasticche, il cui sequestro ha già determinato, in uno specifico caso, la condanna, da parte del tribunale di Torino, di una passeggera peruviana per avere importato farmaci non accompagnati da ricetta medica.