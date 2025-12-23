Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Alla Sissa 5,5 milioni dal Fondo Italiano per la Scienza

AA

TRIESTE, 23 DIC - Sono tre i finanziamenti, per un totale di quasi 5 milioni e mezzo di euro, ottenuti dalla Scuola internazionale di studi superiori avanzati Sissa dal Fondo italiano per la scienza (FIS) del Ministero dell'Università e Ricerca (Mur). Sono relativi ai progetti di Giovanni Bussi, Nicola Gigli e Gianluigi Rozza nell'ambito, rispettivamente della biofisica, dell'analisi geometrica e del calcolo scientifico. Per la severità della selezione e l'ammontare dei contributi erogati, il FIS si ispira per impostazione all'ERC, il più importante finanziamento europeo per la ricerca scientifica, che sostiene scienziati e scienziate impegnati nella ricerca di base. Giunto alla sua terza edizione, il FIS 3 ha premiato 326 progetti di eccellenza selezionati tra oltre 5.000 candidature nell'ambito delle Scienze fisiche e ingegneria, delle Scienze della vita e delle Scienze sociali e umanistiche. Alla SISSA il risultato ottenuto è giudicato "di assoluto prestigio", che "premia l'eccellenza della sua ricerca e risalta ancor più se si considera la dimensione estremamente contenuta della faculty, che non arriva a cento unità". A questi tre progetti, che avranno inizio nel 2026, va aggiunto quello già partito nel 2025 e assegnato alla neuroscienziata Alessia Soldano nell'ambito del FIS 2.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
TRIESTE

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario