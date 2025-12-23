Alla Sissa 5,5 milioni dal Fondo Italiano per la Scienza

TRIESTE, 23 DIC - Sono tre i finanziamenti, per un totale di quasi 5 milioni e mezzo di euro, ottenuti dalla Scuola internazionale di studi superiori avanzati Sissa dal Fondo italiano per la scienza (FIS) del Ministero dell'Università e Ricerca (Mur). Sono relativi ai progetti di Giovanni Bussi, Nicola Gigli e Gianluigi Rozza nell'ambito, rispettivamente della biofisica, dell'analisi geometrica e del calcolo scientifico. Per la severità della selezione e l'ammontare dei contributi erogati, il FIS si ispira per impostazione all'ERC, il più importante finanziamento europeo per la ricerca scientifica, che sostiene scienziati e scienziate impegnati nella ricerca di base. Giunto alla sua terza edizione, il FIS 3 ha premiato 326 progetti di eccellenza selezionati tra oltre 5.000 candidature nell'ambito delle Scienze fisiche e ingegneria, delle Scienze della vita e delle Scienze sociali e umanistiche. Alla SISSA il risultato ottenuto è giudicato "di assoluto prestigio", che "premia l'eccellenza della sua ricerca e risalta ancor più se si considera la dimensione estremamente contenuta della faculty, che non arriva a cento unità". A questi tre progetti, che avranno inizio nel 2026, va aggiunto quello già partito nel 2025 e assegnato alla neuroscienziata Alessia Soldano nell'ambito del FIS 2.