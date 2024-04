Alla Sapienza assemblea a porte chiuse, 'bilancio dopo scontri'

ROMA, 18 APR - È in corso all'università La Sapienza di Roma l'assemblea degli studenti e delle studentesse in presidio da domenica sera. I ragazzi hanno deciso di tenere la riunione a porte chiuse, all'interno dell'aula T1 sul pratone, "per evitare strumentalizzazioni da parte della stampa". All'esterno ci sono ancora le tende e uno striscione con su scritto: "27 refertati vogliamo i vostri medici", riferendosi al bilancio dei feriti tra le forze dell'ordine dopo gli scontri avvenuti martedì. "L'assemblea è stata convocata in seguito agli scontri di martedì. È un'assemblea di solidarietà, ma anche di confronto e organizzazione. Speriamo che farà uscire una progettualità per affrontare questa battaglia difficile da vincere perché abbiamo di fronte un muro di potere rappresentato dalla rettrice in persona. È anche una giornata di bilancio per quello che è accaduto in senato accademico", afferma Francesco del Coordinamento Collettivi Sapienza che ribadisce: "Il tema centrale è quello della Palestina e del boicottaggio accademico".