Alla guida di auto il giovane morto in un incidente al Trasimeno

CASTIGLIONE DEL LAGO (PERUGIA), 08 GIU - Era alla guida della propria auto, e non a bordo di un furgone come appreso inizialmente, il giovane morto in un incidente stradale avvenuto nella notte a Castiglione del Lago. Per il quale sono intervenuti i carabinieri dell'aliquota radiomobile della compagnia di Città della Pieve. La vittima è un ventitreenne originario dell'est europeo. Secondo la ricostruzione dei carabinieri il giovane ha perso il controllo dell'auto a urtare contro il marciapiede e un palo per poi ribaltarsi e terminare la corsa al centro della carreggiata. E' quindi morto sul colpo. Sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri per chiarire l'esatta dinamica dei fatti. Ieri un motociclista di 47 anni, di Tuoro sul Trasimeno, è morto in seguito a un incidente stradale avvenuto nella vicina Passignano. La vittima era alla guida di una moto che si è scontrata con un'auto in prossimità di un incrocio, nella zona industriale di Passignano sul Trasimeno.