Alla Farnesina formazione per supporto psicologico nelle aree di crisi

ROMA, 15 MAG - Prende il via oggi l'attività formativa prevista dal Protocollo d'intesa tra l'Unità di Crisi della Farnesina e Ares 118 Lazio, con l'obiettivo di assicurare supporto psicologico ai connazionali e ai loro familiari coinvolti in sequestri, oltre che al personale diplomatico e agli operatori chiamati a gestire situazioni di emergenza internazionale. La formazione, organizzata da Ares 118 e rivolta agli operatori dell'Unità di Crisi del Maeci, punta a rafforzare la preparazione psicologica di chi opera in prima linea nell'assistenza durante crisi internazionali.L'avvio delle attività segna l'inizio di una collaborazione strutturata e continuativa tra le due amministrazioni, già sperimentata in occasione della recente guerra tra Stati Uniti e Iran, quando gli psicologi di Ares 118 hanno fornito, in via eccezionale, assistenza al personale delle ambasciate italiane nell'area del Golfo Persico impegnato in un contesto operativo particolarmente complesso. Il Protocollo prevede inoltre un reciproco scambio di competenze: anche l'Unità di Crisi organizzerà giornate formative dedicate al personale di Ares 118, focalizzate sulla gestione delle emergenze internazionali e sulle procedure operative della Farnesina. L'iniziativa conferma l'impegno del Maeci nello sviluppo di strumenti sempre più efficaci per la tutela dei cittadini italiani e il sostegno degli operatori coinvolti nella gestione delle crisi internazionali.