Alla Camera presentato il libro 'La forza sia con te' del portavoce Unicef

ROMA, 19 FEB - "Il prossimo 24 febbraio ricorreranno quattro anni dall'acuirsi del conflitto in Ucraina. Oggi vogliamo ricordare come con esso si sono aggravate anche le condizioni di vita di migliaia di bambini e delle loro famiglie che vivono nel paese. I bombardamenti hanno ucciso o ferito più di 3.200 bambini dal 24 febbraio 2022. Nel 2025 si è registrato un aumento del 10% delle vittime tra i bambini rispetto al 2024. Più di un terzo dei bambini rimangono sfollati". Lo ha detto il presidente dell'Unicef Italia Nicola Graziano in occasione della presentazione alla Camera dei Deputati del libro del Portavoce dell'Unicef Italia Andrea Iacomini "La forza sia con te - cronaca di una missione in Ucraina". "Il libro è un racconto che - spiega l'autore - trae ispirazione da una missione che ho realizzato proprio nel paese. Il titolo riprende il paradosso vissuto dai civili: 'La forza sia con te' è infatti il messaggio di cessato allarme dell'app sugli smartphone al termine di ogni pericolo. Più di 1.700 scuole e altre strutture scolastiche sono state danneggiate o distrutte negli ultimi 4 anni e quasi 200 strutture mediche danneggiate o distrutte solo nel 2025. La presentazione di oggi - ha puntualizzato Iacomini - vuole essere un momento di riflessione sulle vite sconvolte dei bambini e delle famiglie ucraini".

