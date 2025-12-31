Alla Camera la proposta di legge Zuncheddu per le vittime degli errori giudiziari

ROMA, 31 DIC - È arrivata alla Camera la proposta di legge di iniziativa popolare, cosiddetta "Legge Zuncheddu", sul risarcimento delle vittime degli errori giudiziari. Lo rende noto l'ufficio stampa della Camera. "Il testo è stato depositato al servizio Testi normativi per le consuete operazioni di conteggio delle firme e successivamente sarà pubblicato". La proposta punta a garantire una provvisionale economica a chi alla fine di un processo sia stato assolto. La proposta prevede un assegno che parta dal momento dell'assoluzione fino alla sentenza di risarcimento del danno. La proposta di legge di iniziativa popolare prende il nome da Benamino Zuncheddu, rimasto in carcere ingiustamente per 32 anni, e scarcerato nel 2004.