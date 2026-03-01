Ali Larijani, 'l'Iran deve unirsi, non tollereremo divisioni interne'

TEHERAN, 01 MAR - Ali Larijani, capo del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale dell'Iran e indicato come probabile successore di Ali Khamenei come Guida Suprema. ha messo in guardia contro ogni tentativo di "dividere il Paese". "I gruppi che cercano di dividere l'Iran devono sapere che non lo tollereremo", ha dichiarato Larijani in un'intervista trasmessa dalla televisione di stato, invitando gli iraniani a unirsi. Larijani ha anche dichiarato che oggi verrà formato un consiglio direttivo temporaneo per guidare il Paese durante il periodo di transizione. "Il processo di formazione del consiglio inizierà oggi, in conformità con l'articolo 111 della Costituzione, che riguarda la morte o la destituzione del leader. Il consiglio sarà composto dal presidente, Masoud Pezeshkian, dal capo della magistratura, Gholamhossein Ejei, e da uno dei giuristi islamici membri del Consiglio dei Guardiani, che saranno nominati dal Consiglio di Opportunità, fino alla presentazione del nuovo leader" da parte dell'Assemblea degli Esperti.