Alfieri (Pd), mancano le condizioni per il dialogo sulla legge elettorale

ROMA, 12 MAG - "Non esiste che presentino un testo che hanno scritto tutto loro e poi provino a trovare aggiustamenti con le opposizioni. Facciano tabula rasa del testo sulla legge elettorale e del premierato e allora ha senso avviare un confronto sulle regole del gioco democratico con l'opposizione. Così non ci sono le condizioni". Lo dichiara il senatore e responsabile Riforme della segreteria Pd Alessandro Alfieri. "Mi sembra singolare che arrivino a proporre il dialogo dopo che se la sono suonata e cantata, proponendo un loro testo irricevibile, con premi sproporzionati. Aprono adesso il dialogo perché sono in difficoltà fra di loro". Sul premierato, ha ricordato Alfieri, "all'inizio della legislatura, prima di presentarlo, per lo meno ci avevano sentito, ed eravamo andati al confronto. Poi però hanno fatto come hanno voluto".