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Alexander Sokurov e Suad Amiry non parteciperanno alla Biennale della Parola

VENEZIA, 06 MAG - Il regista russo Alexander Sokurov e la scrittrice e architetta palestinese Suad Amiry non parteciperanno "per indisponibilità dell'ultima ora" alle serate di mercoledì 6 maggio e giovedì 7 maggio della Biennale della Parola/Il dissenso e la pace - durante la Preapertura della Biennale Arte 2026. Lo comunica l'ufficio stampa in una nota.

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