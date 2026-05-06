Alexander Sokurov e Suad Amiry non parteciperanno alla Biennale della Parola

VENEZIA, 06 MAG - Il regista russo Alexander Sokurov e la scrittrice e architetta palestinese Suad Amiry non parteciperanno "per indisponibilità dell'ultima ora" alle serate di mercoledì 6 maggio e giovedì 7 maggio della Biennale della Parola/Il dissenso e la pace - durante la Preapertura della Biennale Arte 2026. Lo comunica l'ufficio stampa in una nota.