Alex: sopralluogo dei vigili del fuoco con i droni

Il luogo dove gli inquirenti hanno compiuto i rilievi dopo la morte di Alex Marangon, il barista 25enne di Marcon (Venezia) scomparso il 30 giugno e il cui corpo è stato trovato in un isolotto del fiume alle Grave di Ciano il 2 luglio. Sotto ci sono varie rocce da dove i ragazzi normalmente si tuffano, 11 luglio 2024. NPK ANSA +++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++