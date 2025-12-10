Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Alberto Zangrillo, al San Raffaele una emergenza non affrontata come tale

AA

MILANO, 10 DIC - "A chiedere scusa non si sbaglia mai, anzi, ne approfitto quindi per chiedere scusa se abbiamo arrecato del danno che non avremmo voluto arrecare. Quella è stata un'emergenza che non è stata affrontata come una situazione di emergenza". Lo ha affermato al Tg3 Lombardia il professor Alberto Zangrillo, responsabile delle attività cliniche dell'ospedale San Raffaele, dopo i problemi del fine settimana che hanno portato alle dimissioni dell'amministratore unico, Francesco Galli. "Stiamo parlando di un reparto ad alta intensità e sovraccarico di malati - ha osservato Zangrillo - E' stato un evento molto spiacevole, che fortunatamente non è esitato in qualcosa di molto grave e ci tengo a dire che c'è stata una risposta veloce e repentina per riacquistare immediatamente l'equilibrio gestionale". Sulla visita dei carabinieri del Nas e sugli accertamenti avviati dalla Regione Lombardia ha risposto: "Credo che sia doveroso, se questo accadrà non abbiamo nulla da temere", precisando poi che alle cooperative esterne preferisce i suoi "infermieri, che ho formato e che mi conoscono".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
MILANO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario