Albero di Natale con 40 trattori per salutare il solstizio d'inverno

CAPRACOTTA, 22 DIC - Una scena originale per celebrare la vigilia del solstizio d'inverno e, nello stesso tempo, lanciare un messaggio di speranza. Un grande albero di Natale realizzato con oltre 40 trattori, immortalato da un drone, ha illuminato la notte a Contrada Macchia di Capracotta, comune della provincia di Isernia a 1.421 metri di altezza, 751 abitanti, che ospita una nota stazione turistica invernale con piste da sci di fondo. "Un progetto - fa sapere il sindaco, Candido Paglione - nato dall'impegno e dalla creatività di due giovani imprenditori agricoli, Antonio Lemme e Andrea Pallotta, che con le luci dei loro mezzi hanno illuminato non solo la contrada, ma anche il futuro del nostro territorio. Un segnale di speranza per tutti i giovani, come Antonio e Andrea, che scelgono di investire qui il proprio domani".