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Albero cade per il vento a Bisceglie, muore ragazzina 12enne

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BISCEGLIE, 13 APR - Una ragazzina di 12 anni è morta a Bisceglie, nel nord Barese, dopo essere stata colpita per strada da un albero caduto a causa del forte vento. La vittima, Alicia Amoruso, è morta per politrauma da schiacciamento. Soccorsa dal personale del 118, è arrivata all'ospedale di Bisceglie già senza vita. Quando i soccorritori sono arrivati sul luogo dell'incidente, in via Sergio Cosmai a Bisceglie, la 12enne era incastrata sotto l'albero. Il suo cuore ha smesso di battere durante il trasporto in ambulanza verso il pronto soccorso.

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