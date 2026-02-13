Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Alberi caduti su autostrada A2 nel cosentino, disagi anche sulla ferrovia

AA

COSENZA, 13 FEB - Traffico rallentato sull'autostrada A2 del Mediterraneo in direzione sud nel tratto tra Rogliano e Cosenza per alcuni alberi caduti sulla sede stradale a causa del maltempo che sta imperversando su tutta la fascia tirrenica della Calabria. Squadre dell'Anas sono al lavoro per rimuovere gli ostacoli e far tornare alla normalità la circolazione. Disagi sono segnalati anche per la circolazione ferroviaria. Sulla linea Sibari-Paola, dedicata al transito dei convogli regionali, il traffico è stato sospeso a causa di un piccolo smottamento nelle vicinanze dei binari. Traffico rallentato, invece, sulla Cetraro-Capo Bonifati, sempre nel cosentino, a causa del forte vento che spinge detriti sul binari. I tecnici di Rfi sono al lavoro per ripulire la zona. Problemi anche per la circolazione stradale. A Dipignano una frana ha distrutto 100 metri di strada e 4 auto, che erano vuote, sono state sommerse dai detriti.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
COSENZA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario