Albanese prende atto retromarcia francese, 'mi aspettavo scuse Parigi'

PARIGI, 26 FEB - "Prendo atto che la diplomazia francese ha infine cambiato idea. Mi sarei aspettata una parola di chiarimento e di scuse perché mi hanno insultata in modo duro e inaccettabile". E' quanto afferma Francesca Albanese, intervistata da Bfmtv dopo la retromarcia della Francia sulla richiesta di dimissioni all'Onu di Ginevra.

Argomenti
PARIGI

