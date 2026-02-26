Albanese prende atto retromarcia francese, 'mi aspettavo scuse Parigi'
AA
PARIGI, 26 FEB - "Prendo atto che la diplomazia francese ha infine cambiato idea. Mi sarei aspettata una parola di chiarimento e di scuse perché mi hanno insultata in modo duro e inaccettabile". E' quanto afferma Francesca Albanese, intervistata da Bfmtv dopo la retromarcia della Francia sulla richiesta di dimissioni all'Onu di Ginevra.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
Argomenti