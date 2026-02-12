Giornale di Brescia
Albanese, 'contro di me hanno detto cose diffamatorie'

ROMA, 12 FEB - Quello che ha detto il ministro francese Jean-Noël Barrot "a nome della Francia è gravissimo, perché è un attacco senza precedenti sulla base di informazioni non veritiere contro un esperto tecnico delle Nazioni Unite che comunque ha un alto rango all'interno del sistema, chiedendone addirittura le dimissioni. E tutto ciò che è stato detto di me è falso, quindi è diffamatorio". Lo ha detto la Relatrice speciale Onu per i Territori palestinesi, Francesca Albanese, ospite di Piazzapulita su La7. "Però sta succedendo che la Francia ha aperto una faglia, perché praticamente dentro questa faglia si sono inserite Germania e Italia".

