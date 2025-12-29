Ala militare di Hamas, 'non rinunceremo alle armi'

(ANSA-AFP) - GAZA, 29 DIC - Il portavoce dell'ala militare di Hamas, in vista dell'incontro Trump-Netanyahu incentrato in particolare sul futuro di Gaza, ha ribadito che il gruppo islamista "non rinuncerà" alle armi. "Il nostro popolo si sta difendendo e non rinuncerà alle armi finché l'occupazione continuerà, non si arrenderà, anche se dovrà combattere a mani nude", ha dichiarato Abu Obeida, il nuovo portavoce delle Brigate Ezzedine al-Qassam, in un video sul suo canale Telegram. (ANSA-AFP).